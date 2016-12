Prefeitura lança edital para criação de ciclovia

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão publicou, no dia 16 de dezembro, o Edital Nº. 446/2016, para tomada de preços para a contratação de pessoa jurídica para a construção do “Caminho dos Parques”, ciclovia entre os Parques Eduardo Gomes e Getúlio Vargas, com extensão de 3.860 metros.

O valor da licitação é de R$ 746.536,59, com prazo de quatro meses e recursos de repasses da União e recursos próprios do Município. A abertura das propostas está prevista para 5 de janeiro de 2017, às 10 horas.

A responsável pelo processo é a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, com a supervisão técnica do Escritório de Engenharia e Arquitetura.

Política pública

O uso da bicicleta tem sido identificado como uma prática crescente na cidade. Conforme comprovou pesquisa divulgada em 2015, por meio do Instituto Canoas XXI, a bicicleta tem sido valorizada em Canoas como um modal alternativo de trabalho, lazer e esporte. Conforme dados do Instituto Canoas XXI, mais de 12 mil pessoas utilizam bicicleta em Canoas.