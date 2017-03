Prefeitura realiza mutirão de Saúde para zerar demanda de 150 mil pessoas

Ocorreu neste sábado, 25, a abertura oficial do maior mutirão de saúde da história de Canoas, na UBS Guajuviras. A iniciativa é realizada em sete Unidades Básicas de Saúde e nos hospitais Universitário e Nossa Senhora das Graças.

Paciente atendido

O torneiro mecânico Volmir Ubeti, 50 anos, sofria há três anos com problemas vasculares que foram agravados por um acidente de trabalho. Neste sábado, o paciente passou pelo procedimento cirúrgico de que tanto precisa. O atendimento foi realizado no Hospital Universitário (HU). Com previsão de alta para o final da próxima semana, Volmir espera no prazo de um mês retomar suas atividades de forma normal. “Estava tomando anticoagulantes e sentia muita dor. Como preciso trabalhar de pé a situação era bem complicada. Agora é aguardar”.

Autoridades

“A partir de hoje estamos em estado de mutirão na saúde de Canoas. Toda essa força-tarefa irá acontecer todos os dias até a gente zerar essa demanda reprimida de mais de 150 mil pessoas que aguardam atendimento desde 2012″, destacou Rosa Maria Groenwald, secretária de Saúde.

O diretor-técnico do Hospital Universitário, Fernando Farias, salienta a importância do mutirão. “Na semana passada durante as triagens de varizes internamos três pacientes, um deles com aneurisma de aorta, um problema grave que quando rompe a recuperação é bem complicada”, explicou.

Fila odontológica zerada

A fila de 3,2 mil pessoas que aguardavam atendimento odontológico foi zerada no último sábado. “Conseguimos colocar em dia a demanda odontológica com os atendimentos realizados em quatro finais de semana. A partir de agora os atendimentos serão mais rápidos”, garante Busato. Para ficar em dia com a saúde bucal, o canoense pode procurar a UBS mais próxima da sua residência.