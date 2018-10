Prefeitura realiza reintegração de posse no Loteamento Pôr do Sol

Foi realizada, na manhã da última terça-feira, 2, a reintegração de posse de uma praça localizada no Loteamento Pôr do Sol, no Bairro Guajuviras. A ação ocorre após quase dois anos de ocupação por aproximadamente 25 famílias, que tentavam a permanência no local.

De acordo com a Prefeitura, a reintegração foi possível após meses de entraves judiciais.

Participaram as secretariais de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Serviços Urbanos, Obras, Transportes e Mobilidade, além do Conselho Tutelar e da Procuradoria Geral do Município.

Protesto

Na última segunda-feira, membros das famílias protestaram em frente à Prefeitura. Eles tentavam um último recurso para evitar a reintegração de posse. “Querem nos tirar de lá. Tem casas de alvenaria, não são barracos, como falam. Nunca ninguém da Prefeitura esteve lá, nunca se lembraram da gente. Nós sempre quisemos conversar, mas nunca nos receberam”, afirma Rosenildo Correa da Silva, que morava com a esposa e seis filhos em uma das casas. Segundo os presentes, muitos não têm para onde ir.

Segundo o governo, a ação não registrou incidentes e transcorreu dentro da normalidade. De acordo com a atual gestão municipal, esta é a 37ª reintegração de posse realizada desde o início de 2017. “A praça no Loteamento Pôr do Sol será devolvida à população para que possa usufruir dos momentos de lazer em comunidade”, afirma o governo, em nota.