Prefeitura renova parceria com a Brigada Militar em Canoas

O prefeito Luiz Carlos Busato participou nesta quinta-feira, 5, de encontro com a Brigada Militar na 1ª Cia, no bairro Mathias Velho. O convite foi feito pelo comandante do Policiamento de Canoas, tenente-coronel Eduardo Amorim.

“Queremos fazer uma integração de fato e dar condições da BM e da Polícia Civil atuarem”, garantiu Busato. Uma das principais demandas da 1ª Cia é a construção de um alojamento confortável para o efetivo. “Vamos receber, no mínimo, 50 novos brigadianos até junho próximo. Precisamos ter lugar para receber, pelo menos, 20 deles”, explica Amorin.