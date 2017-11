Prefeitura se pronuncia sobre suspensão de contrato na Saúde

Após a publicação da medida cautelar determinando a suspensão de contrato para prestação de serviços de gestão na área da Saúde, a Prefeitura de Canoas se pronunciou informando que realizou em 2017 a contratação da empresa Rodrigues & Rodrigues Consultoria para análise da execução dos contratos da área da saúde que envolve um valor superior a 1 bilhão de reais, firmados na gestão anterior. A atual administração identificou a necessidade de buscar assessoria técnica especializada para realizar um diagnóstico completo da saúde, um dos grandes problemas encontrados no início desta gestão.

E destaca: “Vamos prestar todos os esclarecimentos necessários ao Tribunal de Contas do Estado e prezamos pela transparência em todos os atos de governo”. O secretário Municipal da Fazenda, João Carlos Almeida dos Santos, garante que nunca foi sócio da empresa. A empresa contratada presta consultoria para diversos municípios no Estado e conta no seu quadro com experientes profissionais aposentados do TCE.