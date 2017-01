Prefeitura suspende licitação do Aeromóvel

A prefeitura de Canoas publicou, nesta segunda-feira, 9, no diário oficial do município, comunicado informando a suspensão da licitação do Aeromóvel.

Conforme a publicação, o processo de contratação da empresa responsável pelas obras do Aeromóvel não tem data definida para ocorrer.

O edital previa a construção de um total de cinco estações, ao longo das Avenidas Boqueirão e Dezessete de Abril.

Projeto polêmico

Segundo a Prefeitura de Canoas já foram gastos R$ 54.856.102,42 no projeto de implantação do Aeromóvel de Canoas. A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) questionou a implantação do sistema já que, segundo a instituição, a Prefeitura não respondeu às solicitações técnicas, feitas em 2016. A Metroplan informou, na época, que “está impossibilitada de aprovar o projeto de implantação”.

Busato quer analisar

Em entrevista concedida ao O Timoneiro, antes de tomar posse, o prefeito Luiz Carlos Busato já havia afirmado que nada seria definido antes de montar o Plano de Mobilidade do Município. “Sem esse plano não temos nem como buscar recursos federais. Esse plano foi instituído em uma lei federal de 2015 e já deveria estar pronto. Se não tem esse plano, quem me garante que esta é a melhor forma de implantar o aeromóvel e que ele é realmente a melhor opção para a cidade?”, questionou.

O que diz a prefeitura

Em nota, a assessoria do prefeito informa que “A decisão se deve ao fato de que a atual gestão pretende conhecer melhor todos os contratos em andamento. A prefeitura optou por suspender a licitação para análise. As obras que já estavam em andamento não serão afetadas. Elas se referem à mudança da rede elétrica e de uma adutora.”