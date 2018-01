Preparação para festejos de Navegantes

A tradicional festa em honra à Nossa Senhora dos Navegantes já está sendo preparada em Canoas. No dia 2 de fevereiro, feriado municipal, na Paróquia Imaculada Conceição (Rua Ana Nery, 1309 – bairro Rio Branco), a programação inicia com missa solene às 8 horas. Após, os peregrinos seguem em caminhada até o Rio Gravataí, de onde sairá a procissão fluvial pelos canais aquáticos do município, chegando até a Prainha do Paquetá, que já está recebendo obras de manutenção para o evento. No local, os fiéis poderão acompanhar uma nova missa solene, às 11 horas. De acordo com a organização da festa, antes da benção aos devotos, está programado um ato ecológico.