Preserve a saúde bucal sem deixar o chocolate de lado

Monique Mendes

Com a passagem da Páscoa é inevitável o aumento do consumo de chocolates, mas junto com a alegria da data, também podem chegar as cáries e doenças gengivais em virtude do alto consumo de açúcar.

Para a cirurgiã-dentista especialista em Odontopediatria, Margarete Sgarioni, o problema não está apenas no consumo de chocolate durante a Páscoa, mas nos cuidados com a saúde bucal e alimentação durante o ano todo.

“Quando pensamos em dentes saudáveis, devemos pensar primeiro numa dieta equilibrada, com frutas e verduras, alimentos integrais e evitar o excesso de açúcar no decorrer do dia.” Devemos, também, manter cuidados básicos de higiene como escovar os dentes com escova macia no mínimo três vezes ao dia e passar fio dental.

Uma das principais recomendações dos especialistas está relacionada ao cuidado com os horários que escolhemos comer doces. “Não existe um momento ideal para o consumo de chocolates, o que devemos evitar é consumir durante o dia inteiro sem que haja uma escovação eficiente entre estes períodos”, afirma a cirurgiã-dentista, Christine Costamilan Marcon Russi.

Já para a cirurgiã-dentista Caroline Scheeren Piffer Severo, o horário mais indicado para o consumo de doces é logo após as refeições como uma sobremesa, e em seguida fazer a escovação dos dentes. “Não devemos ficar comendo um pouquinho de cada vez, durante todo o dia, essa alta frequência de ingestão é que favorece o aparecimento das cáries.”

Escolhendo o melhor chocolate

Conforme a indicação dos especialistas, prefira chocolates com um percentual maior de cacau e menor de açúcar. São mais saudáveis e estimulam a secreção de dopamina e de serotonina, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. “Outro hormônio liberado pelo chocolate é feniletilamina, “o hormônio da “paixão”, por isso o chocolate é considerado um alimento afrodisíaco”, diz Christine Costamilan Marcon Russi.

O chocolate meio amargo é o mais indicado devido a alta concentração de cacau e a adição de açúcar não é tanta como nos outros chocolates.

Recomendações dos dentistas

Christine Costamilan Marcon Russi – Cirurgião-dentista, Especialista em Ortodontia e Sócia-Proprietária da Clínica BHEM+ (CRO-RS 13408)

“Importante sempre é manter uma alimentação saudável, balanceada. Ingerir bastante água durante o dia. Realizar a higiene dental com escova de dentes, fio dental e creme dental da sua preferência.”

Caroline Scheeren Piffer Severo- Cirurgiã-Dentista, Especialista em Implantodontia e Mestre em Prótese Dentária. (CRO-RS 16.683)

“Para termos uma boa saúde geral e bucal devemos nos alimentar bem, com alimentos saudáveis, e os doces apenas após as refeições, de forma moderada. Fazer a higiene adequada logo após, e visitar o dentista a cada 6 meses no mínimo, para avaliar se está tudo bem, e fazer profilaxia se necessário. A prevenção é a melhor forma de manter seu sorriso bonito e saudável.”

Margarete Sgarioni -Cirurgiã-Dentista, especialista em Odontopediatra (CRO 9048)

“Quando se pensa em dentes saudáveis devemos primeiro pensar numa dieta equilibrada, com frutas e verduras, de preferência com alimentos integrais como bolachas ou salgados integrais. Devemos também ter cuidados com a gengiva para evitar gengivites e periodontites, em que pode se levar até a perda dentária. E claro, não esquecer dos cuidados básicos como o uso do fio dental, higienização correta diária no mínimo três vezes ao dia, o uso de flúor e a consulta ao dentista pelo menos de seis em seis meses.”

Priscila Helena Zanatta Brilem – Cirurgiã dentista, responsável técnica da Acertemed Consultas médicas (CRO-RS 18011)

“A saúde bucal interfere diretamente na saúde geral, precisamos ter uma boa escovação, manter os dentes limpos, gengivas saudáveis para estar livre de doenças com gengivites, periodontites e cáries, além disso, necessitamos consultar regularmente o dentista, já que essa é a parte mais econômica e menos dolorosa. Os dentista podem estar descobrindo e evitando diversos problemas que interferem na sua saúde.”