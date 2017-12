Presidente da mantenedora do HNSG renuncia ao cargo

A crise do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) ganhou tom dramático neste final de ano. Luis Antonio Possebon, presidente da Associação Beneficente de Canoas (ABC), mantenedora do HNSG, divulgou carta de renúncia ao cargo na última quarta-feira, 27. De acordo com o texto, Possebon fica no cargo até o dia 31 de janeiro. Ainda, Luis afirma que tomou a decisão devido a uma solicitação do prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB): “Esta decisão atende uma solicitação do Prefeito Luiz Carlos Busato que condicionou a minha renúncia da presidência à sua anuência ao empréstimo aprovado pelo Banrisul em 21.12.17, para pagamento do 13º salário dos funcionários do Hospital Nossa Senhora das Graças, os quais foram penalizados no seu Natal, sem o direito de usufruir o que lhes é devido legalmente”.

Possebon ainda afirma que teve reuniões com o executivo municipal, onde o prefeito afirmou ter planos para recuperar as finanças do hospital. “Esperamos que este projeto se concretize com sucesso, visando a melhoria da saúde dos Munícipes, uma vez que outras intervenções, de gestores anteriores do Poder Público, deixaram um passivo significativo para a ABC”, afirma.