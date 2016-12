Presidente do Sindilojas premiado

O Sindióptica RS promoveu no último dia 14 um jantar em comemoração ao dia do Óptico. O evento que é realizado anualmente no dia 13 de dezembro, tem por objetivo confraternizar com os lojistas e colaboradores de todo o estado. Durante a atividade, tradicionalmente, a entidade realiza a escolha do empresário destaque do setor óptico RS.

E nesta edição o presidente do Sindilojas Canoas, Denério Rosales Neumann, foi agraciado com o prêmio “Destaque Optico-RS 2016”. ‘’Foi uma surpresa receber este prêmio. É uma alegria e uma honra receber esse tão importante prêmio que é proporcionado pelo Sindiópticas’’, disse o empresário.