Presidente do Sindilojas se reúne com comerciantes varejistas e imobiliários

O presidente do Sindilojas Canoas, Denerio Neumann, participou na manhã desta quinta-feira, 30, do debate dos lojistas do comércio de rua e do Shopping Vida Bella, em Esteio, com o prefeito do município, Leonardo Pascoal. O encontro, intermediado pelo superintendente do Vida Bela Shopping, João Vargas, reuniu diversas empresas do comércio varejista e do ramo imobiliário.

Na pauta, o problema dos parquímetros, a falta de segurança na área central, o muro de contenção construído no passeio da Avenida Presidente Vargas, entre outros problemas levantados, que, segundo os comerciantes, contribuem para reduzir as vendas.