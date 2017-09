Primeiro táxi adaptado já circula nas ruas de Canoas

O primeiro Taxi adaptado de Canoas começou a circular pelas ruas da cidade na última quinta-feira, 28. O veículo, adaptado para o transporte de pessoas com deficiência (PCDs), irá trabalhar em frente ao Hospital Universitário (HU). Para marcar a ocasião, a primeira corrida do carro de prefixo 157 que faz parte da frota de 173 carros da cidade levou o diretor da Diretoria da Pessoa com Deficiência, Jair Silveira, até a sede da Prefeitura de Canoas.

Motorista há 20 anos, Fabiano Machado investiu no veículo aproximadamente R$ 95 mil para poder transportar os cadeirantes. Além dos itens de segurança, ele também converteu o veículo para GNV. “Acredito em um incremento de receita na ordem de 20%, não apenas pelos PCDs, mas também os familiares”, explicou Machado, que possui Wi-Fi no automóvel além de disponibilizar pagamento via cartão de crédito.

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM) aponta que a partir da demanda deste primeiro automóvel, vai manter conversas com os autorizatários para a ampliação da frota de veículos adaptados em Canoas. “O nosso trabalho segue no sentido da qualificação do transporte. Já temos 87% dos ônibus com acessibilidade e estamos pensando em soluções que utilizem a tecnologia para melhorar a vida do usuário PCDs”, disse o secretário da SMTM, Ademir Zanetti.