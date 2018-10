Pró-Renal inaugura unidade em Sapucaia do Sul

A clínica Pró-Renal inaugurou no dia 2 de outubro a sua nova unidade em Sapucaia do Sul. A nefrologista Carmen Heberle, fundadora da Pró-Renal, que já funciona em Canoas desde 1982, recebeu autoridades e convidados na ocasião. Em sua fala durante o evento, Carmen ressaltou a importância de todos os que a acompanharam e a acompanham durante toda a trajetória da clínica. Agradeceu também às autoridades municipais, que auxiliaram para que entraves burocráticos pudessem ser solucionados e a clínica, já pronta e equipada há cinco anos, pudesse finalmente abrir as portas.

O prefeito de Sapucaia do Sul, Rogerio Link, falou da importância de ter uma clínica com o nível da Pró-Renal em seu município, pronta para atender à população. Muitos pacientes que antes eram mandados para fora do município agora poderão fazer seus tratamentos renais perto de suas casas. O prefeito apontou isso como uma grande vitória para o município e parabenizou Carmen pelo trabalho desenvolvido.

Quem também se pronunciou para enaltecer a importância da chegada da Pró-Renal no município foi o Secretário Neio Lucio Pereira. Assim como o Prefeito também disse, ele apontou que Carmen e seu trabalho serão fundamentais para o melhor atendimento dos pacientes de Sapucaia do Sul.

Quem também falou ao público foi Maria Solange Santos da Silva, enfermeira que acompanha o trabalho de Carmen desde o início da clínica. Ela relembrou momentos marcantes da trajetória da médica e da instituição, deixando os presentes emocionados.

A clínica

Em 1981, Carmen Heberle chegou em Canoas, onde ingressou no hospital Nossa Senhora das Graças e, em 1982, fundou a Pró-Renal. Hoje, há mais de três décadas, Carmen se dedica exclusivamente a Pró-Renal.