Processo de eleição de diretores e vices é iniciado nas 44 EMEFs

Foi divulgado, pela A Secretaria Municipal da Educação, o edital de convocação para a eleição de diretores e de vice-diretores nas 44 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). O período de inscrição das chapas iniciou na última segunda-feira, 2, e vai até o dia 9 de outubro.

Os interessados devem se inscrever à Comissão Eleitoral Escolar apresentando Ficha de inscrição da Chapa (modelo disponível com a Comissão), Curriculum Vitae e Certificado de formação acadêmica.

A eleição acontecerá no dia 27 de outubro, das 9 às 20 horas. O resultado do 1º turno será no dia 30 de outubro e caso ocorra 2º turno, no dia 20 de novembro.

Confira o cronograma:

02/10/2017 a 09/10/2017 às 17 horas – Período de inscrições das chapas

11/10/2017 – Homologação das chapas

27/10/2017 – Eleição 1º Turno

30/10/2017 – Divulgação dos resultados do 1º Turno

10/11/2017 a 16/11/2017 – Período de Campanha 2º Turno

17/11/2017 – Eleição 2º Turno

20/11/2017 – Divulgação dos resultados 2º turno