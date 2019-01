Procissão de Navegantes e Iemanjá tem programação definida

A tradicional festa em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, que acontece no sábado, dia 2 de fevereiro, em Canoas, está com a programação definida. O evento inicia às 8h com a missa solene na Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Outra missa acontece às 8h30, na Comunidade Santa Rita de Cássia, às 8h30. A procissão terrestre inicia às 9h, com saída da Rua Bárbara Maix, número 2, com deslocamento até a praia do Paquetá.

A procissão fluvial inicia às 10h, saindo da Igreja Imaculada Conceição, seguindo pelas ruas Vidal de Negreiros, Dr. Irineu de Carvalho e Rua Hermes da Fonseca, até chegar ao local do embarque. Depois, segue pelo Rio dos Sinos até chegar à praia do Paquetá, onde ocorre a bênção dos barcos.

Ainda no Paquetá, haverá o ato inter-religioso, às 11h30 e, logo após, a bênção da saúde. A oração do terço junto à imagem de Nossa Senhora de Navegantes acontece às 15h. As homenagens finalizam às 18h com oração da Ave Maria.