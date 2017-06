Professores relatam problemas na Educação

O que era para ser uma reunião rotineira do Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan), na última segunda-feira, 5, acabou se tornando algo mais intenso, já que dessa vez o encontro contou com a presença do secretário de Educação, José D’ Avila. Na ocasião, o titular da pasta respondeu questionamentos sobre diversos problemas nas escolas canoenses.

Cobranças

Entre as maiores reclamações dos professores presentes na reunião, realizada no auditório do Sinprocan, estão a falta de professores, falta de segurança e estrutura sucateada nas escolas da rede municipal. Outro ponto polêmico do encontro foi a reposta de D’ Avila quanto à realização das eleições diretas para diretor das escolas de educação infantil. Segundo José, não há garantia de que as eleições serão realizadas este ano.

Na reta final da reunião, Jari reiterou aos presentes que o sindicato reconhece os esforços do secretário, mas que a categoria precisa cobrar que as eleições ocorram ainda neste ano. “Se não fizeram agora, não fazem mais. Nós já ouvimos essa promessa por oito anos no governo anterior e não podemos aceitar que continuem agora nos prometendo a cada ano”, disse o presidente do Sinprocan.

Os problemas estruturais das escolas foram expostos pelos representantes presentes e, a todos, José respondeu que tomaria providências, mas explicou que a situação é mais grave do que parece. Segundo ele, várias escolas precisariam ser reconstruídas e não apenas reformadas.

Sindicato

De acordo com o presidente do Sinprocan, Jari Rosa de Oliveira, existe grande desvalorização aos profissionais da categoria. Ele informa que os professores irão se reunir para debater ações relacionadas aos assuntos debatidos com o secretário de Educação. “O prefeito prometeu que teríamos as eleições e não cumpriu”, cobra Jari. Ele também ressalta que o dia de pagamento dos professores ainda não foi oficialmente definido. O sindicalista ainda afirma que a categoria não tem sido atendida em solicitações de reunião com o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB). “Tentamos fazer reunião com ele em maio, que ele falou que iríamos conversar, mas não conseguimos, fomos ignorados”. Mesmo com o os problemas, Jari afirma que a relação com o secretário de Educação permanece positiva: “Ele tem vontade de fazer, ele tenta, mas não tem poder pra fazer, tem muitos entraves”, diz o presidente do Sinprocan.

O que diz a Prefeitura

A administração ainda está estudando o melhor formato e os prazos para escolha de direção nas escolas de educação infantil.