Programa da Prefeitura atende mais 8 mil pessoas gratuitamente

Entre os dias 3 e 7 de outubro, a 3ª edição do Prefeitura Mais Perto esteve no bairro Rio Branco, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Doutor Nelson Paim Terra. A ação recebeu cerca de 8 mil canoenses que buscavam serviços, informações e atendimentos.

Foram realizados corte de cabelo, pedidos de inclusão no Cadastro Único, confecção do cartão Canoas Saúde, CPF, Carteira de Trabalho, cartão TEU, palestras, atrações artísticas e esportivas, obtenção de assessoria jurídica, encaminhamento para vagas de emprego e outros serviços, gratuitamente. Consultas médicas, exames e orientações nutricionais foram os serviços mais procurados. Foram, ainda, realizados procedimentos de saúde em 6,5 mil pessoas.

O prefeito Luiz Carlos Busato esteve presente e conversou com professores, alunos, moradores do bairro e secretários de governo e lembrou: “A partir de agora, a escola fica mais estruturada e em melhores condições de atender às demandas dos alunos. É uma nova realidade. Junto disso, tantas pessoas estiveram aqui buscando serviços. Isso mostra que o programa já caiu no gosto das pessoas e, assim, alcança seu objetivo, que é aproximar a prefeitura das comunidades”.

A EMEF Nelson Paim Terra também foi reformada, depois de 20 anos sem obras e manutenção. Foram instalados ventiladores e de tela e alambrado no entorno da quadra de esportes, reforma da pracinha, construção de um depósito de alimentos e da cobertura do pátio e a revitalização do pátio e da calçada externa. E, ainda, ações de pintura do prédio, reparo de muros, renovação da fiação elétrica, reparo nos telhados, troca de luminárias e das portas e automatização dos portões. Na frente da escola, ainda será instalada uma sinaleira e pintada faixa de pedestres.