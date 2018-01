Programa Gerações sorteia vagas nesta quarta-feira, 17

A Prefeitura de Canoas realiza na manhã desta quarta-feira, 17, o sorteio das vagas para as turmas do primeiro semestre de 2018 do Programa Gerações. Quem fez a inscrição poderá acompanhar ao vivo através do site da Prefeitura de Canoas.

No total são 58 vagas nos cursos de Recepcionista e Operador de Computador, sendo 29 para Idosos sem renda e outras 29 para Idosos com renda de até dois salários mínimos. Duas vagas são destinadas às Pessoas Com Deficiência (PCDs). O Programa Gerações registrou 625 inscrições. Destas, cerca de 300 foram homologadas por cumprirem os critérios de seleção. As aulas iniciam no dia 5 de março.

O programa prevê aulas com duração de um semestre e divididas entre teoria e prática. Os idosos vão trabalhar questões como o uso de tecnologias, noções básicas de escrita e oralidade, raciocínio lógico, responsabilidade socioambiental, direitos humanos e sociais, relações interpessoais e atendimento humanizado. Ao longo da formação, os alunos receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 727, além de uniformes e materiais como cadernos, lápis, canetas e pastas.

Para se candidatar, os inscritos seguiram alguns critérios: idade mínima de 60 anos, domicílio no município de Canoas há pelo menos 2 (dois) anos, Ensino Fundamental Completo e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos.