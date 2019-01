Programa Talentos do Esporte é aprovado por unanimidade na Câmara Municipal

Na tarde desta terça-feira, 22, a Lei n° 2 de 2019, que instituiu o Programa Talentos do Esporte de Canoas, foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Canoas, em sessão extraordinária. Lançado em julho de 2018, o Talentos do Esporte entra em uma nova fase em Canoas. O projeto passa agora a ter status de programa, com regulamentação aprovada pelos vereadores da cidade.

O Projeto

Nos primeiros meses de trabalho, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), responsável por gerir as ações do programa, realizou 13 peneiras em seis modalidades, com mais de 480 participantes. A fase piloto do Talentos contou com 260 selecionados em 22 equipes competitivas. “Em poucos meses, iniciamos um projeto de valorização ao esporte que está dando oportunidade a muitas crianças, adolescentes e adultos. Nosso principal objetivo é proporcionar espaços para a formação de novos talentos esportivos em Canoas. Crianças que, muitas vezes, não têm oportunidades de desenvolver suas aptidões”, comenta o secretário da SMEL, Roberto Tietz.

Do projeto inicial, algumas mudanças serão aplicadas a partir de agora. Poderão participar do programa os alunos matriculados em todas as escolas de Canoas. Anteriormente, o Talentos tinha como público-alvo as escolas municipais, contando com alunos de escolas estaduais somente nas categorias acima de 15 anos. A partir de agora, a seleção obedecerá a seguinte proporção: 60% das vagas para alunos da rede municipal, 30% para as redes estadual e federal e 10% para alunos da rede privada (bolsistas entram na cota da rede municipal). Na categoria adulto, em todas as modalidades, não será exigido o vínculo escolar.

A Lei ainda institui os locais oficiais de treinamento do Talentos, sendo estes o Centro Olímpico Municipal (COM), no bairro Igara, e o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro Mathias Velho, que será inaugurado nos próximos meses. Ficam as demais unidades operacionais da Prefeitura à disposição do programa para eventuais necessidades. De acordo com a secretária adjunta da SMEL, Barbara Marconato, novas peneiras serão realizadas a partir de março. “Além de iniciarmos uma nova fase de seleção nas modalidades que já estão em andamento, dois novos esportes serão inseridos no programa, judô e boxe, que se unem ao voleibol, basquetebol, handebol, ginástica artística, ginástica rítmica e taekwondo”, explica Barbara.

Para implementar o Talentos do Esporte de Canoas, o Executivo Municipal fica autorizado a custear a compra de uniformes de treino, de jogos e de viagens, contratar transporte para os participantes, adquirir material esportivo específico por modalidade, além de custear despesas de vínculo federativo nas respectivas modalidades e na contratação de recursos humanos com formação técnica nas diversas áreas do programa.