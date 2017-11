Programação da Semana da Consciência Negra promove debate e valoriza a cultura

Simone Dutra

Em Canoas, uma agenda de atividades entre os dias 20 e 25 de novembro foi elaborada, por meio da Diretoria das Políticas Públicas para Igualdade Racial, para celebrar o Dia da Consciência Negra, que é dedicado à reflexão sobre a importância afro-brasileira ao longo da história. Incluindo apresentações artísticas, a Semana ganhou contorno inicial através do Documentário Histórias do Céu e Terra, seguido de um debate com o Grupo Ibeji. Houve ainda entrega do Troféu Monerg – Movimento Negro do Rio Grande, participação do Grupo de Capoeira Ilê de Oxóssi (com o Mestre Yabá Cris), Projeto extensão estética e bem-estar facial para pele Afro. Ainda ocorrerão as apresentações: Dinâmica da diversidade com a professora Maria Inês Pacheco, a ONG Parceiros Voluntários e FAUERS, Teatro Pretagô “Qual a diferença entre o charme e o funk?”, Jogos Integração Canela Preta e Teatro de Rua “A dança do tempo”.

Programação

24/11 – Sexta-feira

Dinâmica da diversidade com a professora Maria Inês Pacheco, a ONG Parceiros Voluntários e FAUERS, nos seguintes horários e locais:

9h30min – EEEF Conego José Leão Harttmann

11 horas – EMEF Carlos Drummond de Andrade

14 horas – EMEF Prof. Edgar Fontoura

15h30min – EMEF Tancredo de Almeida Neves

20 horas – Teatro do SESC

Teatro Pretagô “Qual a diferença entre o charme e o funk?”

25/11 – Sábado

9h30min às 22 horas – Parque Esportivo Eduardo Gomes

Jogos Integração Canela Preta

16 horas – Villa Mimosa

Teatro de Rua “A dança do tempo