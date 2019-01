Programação de Verão do Senac abre inscrições para cursos em sete áreas

O Senac Canoas está com inscrições abertas para diversos cursos com início no primeiro semestre de 2019. As capacitações oferecidas são das áreas de Beleza, Comércio, Comunicação, Gestão, Informática, Moda e Segurança.

Confira os cursos:

Beleza

Técnicas de Manicure, Pedicure e Bem Estar

Turma 1: 29/01, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Turma 2: 11/03, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 80 horas

Alongamento de Unhas

Início: 04/02

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 20 horas

Barbeiro

Início: 05/02

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Carga Horária: 172 horas

Cabeleireiro Intensivo

Início: 05/02

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Carga Horária: 250 horas

Maquiador

Início: 05/02

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Carga Horária: 160 horas

Design de Sobrancelhas

Início: 13/02

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 30 horas

Comércio

Alta Performance em Vendas

Início: 29/01

Aulas: de terça a quinta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 36 horas

Visual Merchandising

Início: 06/02

Aulas: segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h

Carga Horária: 48 horas

Comunicação

Dicção, Desinibição e Oratória – Básico

Início: 29/01

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 30 horas

Gestão

Assistente Administrativo

Início: 11/02

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Carga Horária: 160 horas

Desenvolvimento de Líderes

Início: 13/02

Aulas: de terça a quinta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 24 horas

Técnico em Administração

Início: 18/02

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 1000 horas

Introdução ao Coaching

Início: 09/03

Aulas: sábados, das 8h às 12h

Carga Horária: 36 horas

Informática

Excel Profissional

Início: 29/01

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 24 horas

Informática Fundamental Office e Mobile

Turma 1: 29/01, de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30

Turma 2: 18/03, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Carga Horária: 60 horas

Formação Excel

Início: 12/02

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 84 horas

Excel Avançado

Início: 26/02

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 36 horas

Excel Dashboard – Planilhas Gerenciais

Início: 21/03

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 24 horas

Moda

Técnicas de Corte e Costura

Turma 1: 29/01, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Turma 2: 12/03, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 120 horas

Consultoria de Estilo – Personal Stylist

Início: 18/02

Aulas: de segunda a quarta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 48 horas

Técnico em Modelagem do Vestuário

Turma 1: 18/02, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Turma 2: 06/03, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Carga Horária: 800 horas

Segurança

Técnico em Segurança do Trabalho

Início: 11/03

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Carga Horária: 1200 horas

Matrículas podem ser realizadas pelo site www.senacrs.com.br/canoas ou presencialmente na escola, localizada na rua Mathias Velho, 255. Mais informações pelo telefone (51) 3476-7222.