Projeto Arte da Palavra traz o poeta José Inácio Vieira de Melo a Canoas

O projeto Arte da Palavra, desenvolvido pelo Arte Sesc – Cultura por toda parte, promove diversas ações culturais educativas em Canoas no mês de junho. Com o objetivo de contribuir com a formação de novos leitores e valorizar obras literárias brasileiras, a programação ocorre entre os dias 5 e 27 de junho, em diversos locais do município e também no Sesc (Av. Guilherme Schell, 5340).

Entre os destaques na programação está a Oficina Criativa com Alfredo G. Garcia (PA); Debate com os escritores Marcos Peres, do Paraná, e Sidney Rocha, Pernambuco; a contação de histórias e sarau com o poeta José Inácio Vieira de Melo, da Bahia. Algumas das atividades têm vagas limitadas e necessitam de inscrição.

Confira abaixo o cronograma completo de atividades

Programação:

Circuito de Criação Literária – Composto por oficinas literárias de diferentes temáticas, que objetiva exercitar a prática da escrita literária nas suas diferentes manifestações, mas também criar leitores com maior bagagem literária:

Oficina Criativa com Alfredo G. Garcia (PA)

Data: De 05 a 09/06

Local: Sala Multiuso do Sesc (Av. Guilherme Schell, 5340)

Horário: 8 às 12 horas

Inscrições através do e-mail agendamentocanoas@sesc-rs.com.br de 01 a 31 de Maio. Após a pré-confirmação por e-mail, prazo de 5 dias para pagamento no Serviço de Atendimento ao Cliente do Sesc Canoas.

Valor: R$ 20,00 (vagas limitadas)

Circuito de Autores – Circuito nacional de escritores, voltado para a valorização e divulgação de autores nas diferentes comunidades literárias:

Debate com os escritores Marcos Peres (PR) e Sidney Rocha (PE)

Data: 20/06

Mediador: Amanda da Silva Oliveira

Local 1: Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU (End: Praça CÉU, Rua Montenegro, 1057 – Canoas/RS)

Horário: 9h30min

Local 2: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Horário: 20 horas

Circuito de Oralidades – Circuito nacional de apresentações em que a oralidade é privilegiada, voltado para contadores de histórias, saraus e apresentações que mesclam poesia com outras manifestações artísticas:

Apresentação do poeta José Inácio Vieira de Melo (BA)

Data: 27/06

Local 1: Espaço Sesc na 33ª Feira do Livro de Canoas (Praça da Bandeira/Centro/Canoas)

Horário: 14 horas

Local 2: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Horário: 20 horas

Mais informações podem ser obtidas pelo (51) 3464-6909, no site www.sesc-rs.com.br/canoas e na página www.facebook.com/sesccanoas.