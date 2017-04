Projeto Cinemóvel Carrefour traz cinema gratuito a Canoas

Lançado em 2015, o projeto Cinemóvel Carrefour chegou ao Rio Grande do Sul no último dia 17 de abril, exibindo gratuitamente filmes sobre a diversidade. Em Canoas, a atração ocorre nos dias 2 e 3 de maio, em frente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão Pedro, R. Dr. Olávo Fernandes, 91, bairro Estância Velha.

As sessões acontecem em sala especialmente montada em um caminhão climatizado, que conta com telão de 120 polegadas, 30 poltronas, incluindo rampa e acomodação para cadeirantes, e sistema de som estéreo. A maior parte das sessões é voltada ao público infantil, principalmente alunos do ensino fundamental de escolas públicas, mas há na programação opções de filmes indicados para jovens com mais de 12 anos.

O Cinemóvel Carrefour faz parte do Projeto Gira Brasil, coordenado pela Magma Cultura e pelo Instituto Carrefour e patrocinado pelo Carrefour Soluções Financeiras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Nesta edição, serão exibidos quatro filmes: Up Altas Aventuras, Divertida Mente, O Sorriso de Monalisa e Mãos Talentosas. As sessões ocorrerão em três turnos: manhã (8 e 10 horas), tarde (13h30 e15h30) e noite (19 horas).