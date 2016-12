Projeto oficializa os Jogos Abertos e Jogos Paradesportivos de Canoas

De autoria do vereador César Augusto Ribas Moreira (PRB), o projeto de lei 38/2016, que oficializa a instituição dos Jogos Abertos (JAC) e dos Jogos Paradesportivos de Canoas (PARAJAC), alusivos ao aniversário do município, foi aprovado na sessão do dia 15 de dezembro.

Os eventos deverão ser realizados anualmente, com organização da Prefeitura. “Os jogos abertos de Canoas vêm sendo realizados no município há muitos anos, com o objetivo de oportunizar, incentivar e desenvolver a prática de esportes, propiciar a valorização de novos atletas, técnicos e dirigentes esportivos, através do intercâmbio esportivo. Porém, ocorrem sem uma legislação específica que os regulamente e garanta sua realização anual”, afirma o autor.