Projeto Prefeitura Mais Perto é lançado no bairro Mathias Velho

A primeira edição do Projeto Prefeitura Mais Perto foi lançada oficialmente na manhã de terça-feira, 23, na Escola de Ensino Fundamental Thiago Würth. Na ocasião estiveram presentes autoridades, funcionários da Prefeitura e comunidade escolar. O projeto visa concentrar os serviços públicos de Canoas em um bairro durante uma semana.

Abertura

“Hoje é um dia histórico para essa comunidade, para essa cidade”, disse o secretário de Relações Institucionais, Airton Souza, durante a solenidade de lançamento do projeto. Para ele, a iniciativa representa maior integração entre a comunidade e o serviço público. De acordo com a vice-prefeita, Gisele Uequed, a Prefeitura está dentro da escola para pensar como melhorar a cidade. “É muito bom quando começamos a nos mobilizar. Nós amamos nossa cidade”. O prefeito Luiz Carlos Busato, em seu pronunciamento, destacou os serviços que serão prestados durante a semana e adiantou que a iniciativa terá sequência em outros locais: “A cada dois meses vamos visitar uma escola diferente”.

Execução

O programa, que irá investir até R$ 150 mil em cada escola que ceder as dependências para a iniciativa, terá custo zero, segundo a Prefeitura. “A ideia de realizar cada edição em uma escola nos ajuda na missão de levar os serviços públicos para dentro das comunidades sem gerar custos extras, que seriam inevitáveis se tivéssemos que montar uma estrutura externa de eventos”, garante o prefeito, que explica. “Exceto as melhorias nas escolas e nos bairros, todo o evento será realizado a partir de apoios e parcerias, sem gastos.”

Serviços

Serão oferecidos diversos serviços simultâneos, como oficinas e testes de saúde, atendimento médico, avaliação nutricional, aplicação de reiki e corte de cabelo gratuito. No campo profissional, será realizado cadastro de currículos e encaminhamento para vagas de emprego, orientações do Escritório do Empreendedor, confecção da Carteira de Trabalho e cadastro de jovens para o Programa Jovem Aprendiz e estágios.

Na área social, serão feitas inscrições no Cadastro Único e repassadas informações sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, Escuta Social, Cartão Reforma e regularização de áreas. Também será possível confeccionar primeira via do CPF, solicitar o cartão TEU, pedir orientações sobre impostos municipais, receber assessoria jurídica e registrar queixas no Procon, entre outros serviços. Além disso, durante todos os dias haverá recebimento de agasalhos.

Confira as atrações:

13h30 – Palestra – Violência e Bullying

14h50 – Recreio cultural

16 horas – Teatro de Fantoche “Violência não cola, eu quero Paz na escola”

16h50 – Vivência de relaxamento

Quarta-feira (24/05)

8h50 – Vivência de alongamento

9h50 – Recreio Cultural Apresentações de Música e Dança

10h40 – Palestra – Capivara Amarela

13h30 – Palestra – Capivara Amarela

14h50 – Recreio cultural

16 horas – Conversa sobre Direitos e Deveres: Responsabilidade dos seus Atos

16h50 – Vivência de relaxamento

Quinta-feira (25/05)

8h50 – Vivência de alongamento

9h50 – Recreio Cultural Apresentações de música e dança

10h40 – Bate-papo com Youtuber sobre astronomia

13h30 – Palestra – Drogadição

14h50 – Recreio Cultural

16 horas – Bate-papo com Youtuber sobre astronomia

16h50 – Vivência de relaxamento

Sexta-feira (26/05)

8h50 – Vivência de alongamento

9h50 – Recreio Cultural Apresentações de Música e Dança

10h40 – Palestra – Drogadição

13h30 – Oficina sobre Criação de Conteúdo para Internet

14h50 – Recreio Cultural

16 horas – Palestra: A minha Escolha faz a Diferença no Trânsito

16h50 – Vivência de relaxamento

Sábado (27/05)

8 às 10 horas – Atendimentos à população: Prefeito, Vice-Prefeita e Secretarias

10h30 – Lançamento do Projeto: Todo Dia é Dia de Cidadania

10h30 às 13h – Mutirão de limpeza das classes, Ação de grafitagem e atividades culturais a população, Ações de revitalização da escola, Disponibilização dos agasalhos arrecadados para doação, e Descerramento da placa que simboliza a 1º Edição do Prefeitura Mais Perto e marca a reforma do Ginásio