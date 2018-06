Projeto Talentos do Esporte é lançado pela Prefeitura

A Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), lançou o projeto Talentos do Esporte, na última quinta-feira, 14, no Centro de Eventos do ParkShopping Canoas. De acordo com a gestão, o programa tem como objetivo captar, lapidar e dar mais visibilidade a atletas canoenses. A iniciativa busca capacitar crianças, jovens e adultos para a prática esportiva em seis diferentes modalidades.

O projeto foi idealizado pelo prefeito Luiz Carlos Busato (PTB), que tem como meta tornar Canoas a cidade do esporte. “É um projeto que nós há muito tempo sonhávamos, para dar oportunidade para as crianças que têm aptidão para o esporte atingirem o profissionalismo. Podemos estar buscando, aqui em Canoas, atletas olímpicos, atletas profissionais, esse é o objetivo desse programa, além de tirar da criminalidade, tirar do ócio e dar um motivo de vida para essas crianças”.

Através das modalidades esportivas oferecidas – handebol, basquetebol, voleibol, taekwondo, ginástica rítmica e atletismo (paradesporto) -, a Prefeitura de Canoas cria um espaço de treinamento orientado, detectando novos talentos e oportunizando aos mesmos a possibilidade de crescimento individual e coletivo. A ideia é também preparar equipes representativas do município em competições regionais, nacionais e internacionais.

Sem custos

Os participantes do Talentos contarão, durante toda a execução do projeto, com transporte gratuito e uniformes para os treinamentos e também para as competições. O grande diferencial do projeto é a oportunidade de todos os participantes estarem com as mesmas condições de trabalho, desde a locomoção até o fornecimento de material. Nas futuras competições oficiais, os atletas também contarão com hospedagem e alimentação pagas pela Prefeitura.

Escolhas

Na primeira fase do programa, os alunos foram pré-selecionados pelos professores de educação física das escolas. A etapa seguinte é a realização de peneiras, que já estão em andamento. Serão selecionados nessa fase 15 participantes para cada categoria nas diferentes modalidades. As equipes, que deverão contar com 20 atletas cada, serão reforçadas com talentos identificados nas Competições Escolares Canoenses (Ceca). No total, o Talentos vai oferecer mais de 700 vagas.