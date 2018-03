Projeto Teatro em Três Ângulos incentiva Arte e tradição gaúcha

Com o objetivo de promover um diálogo com os estudantes sobre o desenvolvimento da arte cênica associada à cultura gaúcha, a Companhia Cena Aberta, de Montenegro, inicia na sexta-feira, 9 de março, o Projeto Teatro em Três Ângulos nas escolas da rede municipal e estadual de Canoas. A primeira escola contemplada será a EMEF Professora Odette Yolanda Oliveira Freitas, onde será realizada a apresentação gratuita do espetáculo As Bodas da Filha do Bandoleiro, às 10 e às 14 horas, para os alunos.

A ação, que é patrocinada pelo Programa de Incentivo a Cultura da Prefeitura Municipal de Canoas, percorrerá cinco escolas do município levando oficinas artístico-culturais sobre diferentes ângulos da arte cênica, apresentação teatral e debates educacionais para mais de 3.200 pessoas entre alunos, professores e comunidades escolares. A ideia do projeto é promover uma abordagem triangular da arte-educação, onde os estudantes poderão fazer, assistir e debater sobre arte.

O Projeto Teatro em Três Ângulos passará ainda pelas escolas EMEF Arthur Oscar Jochims, EMEF Monteiro Lobato, EMEF Farroupilha e na EEEF Canoas (ainda sem data confirmada). Após sua passagem pela rede pública do município, a peça As Bodas da Filha do Bandoleiro terá ainda duas apresentações na Feira do Livro de Canoas, no dia 29 de junho.