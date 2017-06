Promoção Tipos de Amor: Canoas Shopping divulga nomes de vencedores de viagem para Jurerê

O sorteio da promoção “Tipos de Amor”, que dá viagens para grandes destinos turísticos nacionais e internacionais para os clientes do Canoas Shopping, aconteceu nesta segunda-feira, dia 5 de junho, às 17 horas na Praça das Palmeiras, no segundo piso do shopping. Os vencedores são Daniel Nunes Francisco, de Sapucaia do Sul; Mauro Renato Rocha Marques, de Esteio e Suzana Loeblein de Novo Hamburgo.

A campanha “Tipos de Amor”, que acontece de 2 de maio a 15 de junho, é dividida em quatro sorteios: além do “Amor de Amigo”, que sorteou três pacotes para quatro pessoas para Jurerê em Santa Catarina, o “Amor de Família” que teve como prêmio três pacotes de viagem para quatro pessoas com destino a Maragogi em Alagoas e “Amor Próprio”, com três viagens para Barcelona, os clientes do Canoas Shopping ainda concorrem ao “Amor Apaixonado”, com quatro pacotes para duas pessoas com destino a Buenos Aires.

Para participar é só reunir notas fiscais de compras feitas nas lojas do Canoas Shopping durante o período da promoção e trocar por cupons. Cada 200 reais dão direito a um cupom. Os cupons que não foram sorteados nos três primeiros sorteios continuam valendo.

As trocas para o último sorteio podem ser realizadas de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e domingo, das 11h30 às 22 horas no balcão da promoção localizado na Praça das Palmeiras no segundo piso do Canoas Shopping.

Data do próximo sorteio:

16/06 às 17 horas – Amor Apaixonado – quatro pacotes para duas pessoas para Buenos Aires.