Proposta de empresa chinesa muda panorama do Aeromóvel

Parece que o assunto Aeromóvel ainda renderá muito, não só em Canoas. Uma proposta apresentada pela empresa China Railway Engineering Group Corporation (CREC), ao Governo Federal, pode mudar os rumos do empreendimento. A empresa pretende assumir a concessão da Trensurb por 30 anos e investir R$ 1 bilhão em mobilidade urbana no Rio Grande do Sul.

Posição do prefeito

Em nota, o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB), que em um primeiro momento se posicionava contra o impacto financeiro do empreendimento, afirma que, com a proposta chinesa, vê uma oportunidade de viabilizar o sistema. “Nestes novos termos, a questão da operação, que hoje está a cargo do município, estaria solucionada”, afirma Busato. O prefeito ainda informa que está exigindo que a sede do possível sistema regional seja em Canoas, que a empresa faça o rebaixamento dos trilhos do trem de Canoas e que o financiamento da instalação do Aeromóvel, que gerou uma dívida de R$ 637 milhões, seja a fundo perdido e não mais nos termos anteriores.

Atual situação

Por não ter esta aprovação de órgãos reguladores, Busato suspendeu a licitação das estações do aeromóvel pois, segundo ele, o traçado previsto é interligado com a Trensurb, interferindo diretamente no sistema regional de transporte. “Além disso, Canoas não tem Plano de Mobilidade Urbana, obrigatório por lei e que também teve sua realização ordenada”, afirma.

Outro problema apontado pelo prefeito é a licitação de compra de vagões e do pacote tecnológico, que já consumiram cerca de R$ 50 milhões. As obras da construção de uma nova adutora e de melhorias na rede elétrica foram mantidas pois, segundo Busato, são importantes para a cidade, com ou sem Aeromóvel.

Aeromóvel Brasil

O diretor da Aeromóvel Brasil, Marcos Coester, também recebeu positivamente a proposta apresentada pela empresa chinesa. “Todo o processo está inspirado no sistema de Canoas. Coloca o sistema de transporte em um panorama internacional. Saímos de um empreendimento regional para algo muito mais abrangente”, afirma Coester. Segundo ele, a Prefeitura está, corretamente, reavaliando os termos técnicos e financeiros do empreendimento.