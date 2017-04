Prorrogadas inscrições para o I Concurso de Moda Inclusiva do RS

O prazo para inscrições no I Concurso de Moda Inclusiva do Rio Grande do Sul foi prorrogado para o dia 30 de abril. Fruto de um projeto de extensão elaborado por alunos e professores do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda da Ulbra Canoas, a iniciativa tem como propósito estimular estudantes e profissionais da área a produzirem peças de roupas e assessórios anatomicamente concebidos para proporcionar conforto e bem-estar a pessoas com deficiência (PCD).Os interessados em participar devem preencher uma ficha cadastral disponível no site www.ulbra.br/ concursomodainclusivars . Ao longo do processo de inscrição, um número de identificação será gerado, permitindo ao candidato propor até três looks diferentes para a competição. Para julgar os trabalhos inscritos, serão convidados jurados da Ulbra e de outras Instituições de ensino superior, como Feevale, Uniritter e Senac, além de profissionais de renome do mercado gaúcho. Os vencedores serão anunciados após o dia 21 de junho, data em que os 20 projetos selecionados pela comissão avaliadora serão apresentados ao público durante um desfile que ocorrerá no prédio 16 do campus, andar térreo da Ulbratech.

O projeto também representa uma oportunidade de se fomentar um nicho ainda não explorado pelo ramo têxtil e de confecções, como garante a coordenadora do curso, professora Débora Quaresma. “Além de ser uma ferramenta de inclusão social, esse concurso abre espaço para o surgimento de um novo segmento ainda pouco explorado pela indústria da moda”, explica a docente, que enxerga na atividade uma chance de aumentar a visibilidade de temas como a acessibilidade e a cidadania em universidades da região sul e de Instituições fora do eixo de São Paulo e Rio de Janeiro.

Podem se inscrever no evento profissionais e acadêmicos de Moda que estejam devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior gaúchas. O I Concurso de Moda Inclusiva do RS conta com o apoio da Faders, Tri Produções, Faculdade Factum, Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Programa Permanente de Acessibilidade da Ulbra (PPA), Associação Canoense de Deficientes Físicos (ACADEF), Carlos Bacchi Atelier, 5º Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, Eliana Colognese, ADA e Couture Lab, Escola de Moda. Outras informações podem ser obtidas no regulamento do concurso ou diretamente com os organizadores, através do e-mail cstdmoda.canoas@ulbra. br, ou pelo telefone (51) 3477.9187.