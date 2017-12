Prorrogado prazo para inscrição de beneficiários do BPC no Cadastro Único

O Governo Federal prorrogou para dezembro de 2018 o prazo para idosos que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC) realizarem a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais ou o recadastramento. Inicialmente, o prazo terminaria em 31 de dezembro de 2017. O BPC é um benefício assistencial garantido pela Constituição Federal que contempla a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, mesmo que a pessoa não tenha contribuído para a Previdência Social. Atualmente em Canoas 2,5 mil idosos recebem o benefício.

Os beneficiários devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência para fazer a inscrição no Cadastro Único ou o recadastramento. Caso tenha alguma dificuldade de deslocamento, a inscrição pode ser feita pelo responsável familiar, desde que se apresente o CPF de todas as pessoas que moram na residência com o beneficiário.

Onde fazer o recadastro? Procure o CRAS mais próximo da sua casa:

1 – CRAS Harmonia – Rua Sobral Pinto 35 Lot. Porto Belo – Harmonia Telefone: 3425-0083

2 – CRAS Guajuviras – Rua 17 de Abril 28 Setor 06 – Guajuviras Telefone: 3467-2062

3 – CRAS Niterói – Rua 1° de Maio 1398 – Niterói Telefone: 3478-1101

4 – CRAS Rio Branco – Rua Montenegro 1057 – Rio Branco Telefone: 3236-2715

5 – CRAS Mathias Velho – Rua São Gabriel 441 – Mathias Velho Telefone: 3463-6717