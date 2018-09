Público lota Parque Eduardo Gomes na Semana Farroupilha

Até o próximo dia 20, o Parque Eduardo Gomes recebe gaúchos e gaúchas de todas as idades durante as atividades da Semana Farroupilha de Canoas, a segunda maior do Rio Grande do Sul. A programação da 26ª edição, que iniciou no dia 13 de setembro, vem atraindo um bom público, tanto na parte artística, quanto na parte campeira do Parcão. O final de semana foi ainda melhor, já que a chuva deu uma trégua e o sol possibilitou que ainda mais pessoas aproveitassem as atividades, com entrada franca.

Grandes artistas abrilhantam ainda mais a farta programação, que vai até o dia 20 de setembro. A noite de sexta, por exemplo, teve show do Gaúcho da Fronteira no palco principal e Recuerdos de Milonga na parte campeira. No sábado, Elton Saldanha animou a gauchada no palco principal e Shana Müller, na parte campeira. Todas as noites têm shows seguidos de bailes, tudo com entrada franca.

O secretário Municipal da Cultura e do Turismo de Canoas, Mauri Grando, avalia como muito positivos os primeiros dias da 26ª Semana Farroupilha de Canoas.

A programação da Semana Farroupilha no final de semana também contou com concursos campeiros, com provas de laço, e concursos artísticos, como de danças, declamações e intérpretes vocais.