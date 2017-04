Qualificação: Atualização é crucial para vagas no mercado de trabalho

Monique Mendes

Com o mercado de trabalho cada vez mais acirrado, até mesmo os profissionais mais experientes podem ter a sensação de insegurança. Uma boa saída para diminuir as incertezas e ampliar os conhecimentos é a atualização profissional. A pessoa que busca capacitação e se mantém atualizada demonstra que não é acomodada. Ela se mostra preocupada tanto com o seu crescimento, quanto da empresa, caso esteja empregada. Para o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas, Antonio Fellini, a qualificação profissional é uma das formas de burlar esse cenário de insegurança que assola o país e melhorar a autoestima das pessoas, além de renovar as esperanças na sua carreira. “O mercado está se recuperando, mas a oferta de emprego e os salários ainda são baixos. A atualização profissional pode garantir melhores oportunidades e trazer diferenciais competitivos”, garante Fellini.

Segundo o coordenador da Agência FGTAS/SINE de Canoas, Dunga Zanetti, a qualificação profissional é muito importante principalmente nos dias de hoje, que as empresas têm uma grande oferta de mão-de-obra e estão mais exigentes. “Temos vagas ofertadas diariamente, que às vezes demoram para serem preenchidas por falta da qualificação exigida”.

Por definição, se qualificar significa “saber fazer algo e fazê-lo com qualidade” e isso não significa apenas buscar um diploma, mas aprender a desenvolver suas habilidades e competências para melhorar seu desempenho na atividade em que escolher atuar, desde o primeiro emprego.

Na busca por qualificação

Uma boa forma de buscar qualificação é estar atento às tendências do mercado e o que estão exigindo dos profissionais hoje em dia. Para os estudantes que estão no ensino médio ou ingressando num curso superior, os estágios podem ser uma boa maneira de terem sua primeira experiência profissional. Além de trazer conhecimento sobre a área de atuação, ainda terão oportunidade de conhecer de perto o mercado e desenvolver suas habilidades.

Outra forma de buscar qualificação é fazendo cursos que podem ser encontrados inclusive deforma gratuita pela internet. Dedicar alguns minutos do dia para pesquisar e se inscrever em pequenos cursos ofertados por empresas especializadas, universidades, entidades e até mesmo em formato online, vão ampliar seus conhecimentos e abrir novas oportunidades na sua carreira.

Outro detalhe que faz a diferença é a preocupação com o currículo, com a comunicação na hora da entrevista e a forma de se vestir. Segundo Zanetti, o Sine tem uma parceria com o Unilasalle Canoas e oferece de forma gratuita uma oficina de Entrevista de Emprego e Elaboração de Currículo.

“Quando abrem as vagas, muitas pessoas se inscrevem, mas poucas comparecem”. Segundo ele, as pessoas já estão desmotivadas e acabam esquecendo a preocupação com a qualificação, que deveria ocorrer o contrário.

No momento em que seu currículo for avaliado, toda experiência que estiver registrada com carga horária, diplomas e que amplie suas habilidades, serão importantes para abrir portas no mercado de trabalho ou para encontrar uma nova oportunidade compatível com suas competências.

Expectativas

O presidente do Sindicato dos Professores de Canoas, Jari Rosa de Oliveira, também comenta que o atual cenário econômico está difícil, mas acredita que manter a esperança na profissão, pode ser uma boa forma de incentivo diário. Quem deseja prestar concurso para atuar como professor em Canoas precisa estar formado em Pedagogia ou ser licenciado em alguma área. Segundo Oliveira “muitos professores vão se aposentar em 2017, consequentemente se espera um novo concurso onde sejam chamados de 30 a 40 novos professores para o município”. O que podem gerar novas oportunidades de trabalho na área.

AGÊNCIA FGTAS/SINE

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a firmar convênio com o Ministério do Trabalho para a implantação do SINE, que tem como função oferecer serviços de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego, geração e análise de informações sobre mercado de trabalho, projetos de emprego e renda e qualificação profissional. Além de promover o contato direto entre empregador e trabalhador, o Sine oferece mais uma facilidade ao trabalhador: agendamento do seguro- desemprego on-line. Para isso, é necessário acessar o site www.fgtas.rs.gov.br e confirmar o agendamento. “Antes, os trabalhadores precisavam estar cedo na fila e levar a documentação exigida. Hoje, basta fazer o agendamento no site, escolher a cidade e conferir a data e hora agendada”, diz Zanetti. A Agência FGTS/Sine em Canoas, está localizada na Rua Ipiranga, 140 e recebe pessoas das 8h30min às 12 horas e das 13 horas e 30min às 18 horas.