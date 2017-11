Quarta edição do Prefeitura Mais Perto será em março

A Prefeitura de Canoas decidiu transferir para o mês de março a quarta edição do Prefeitura Mais Perto, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Pernambuco, no bairro Niterói. O evento aconteceria entre os dias 21 e 25 de novembro e foi transferido para não interferir no encerramento do ano letivo da escola.

A mudança da data, de acordo com a Prefeitura, não altera o andamento das obras de melhorias na escola. O investimento de R$ 260 mil foi necessário para a colocação de base de concreto para receber três salas novas na EMEF Pernambuco, além de outras melhorias de maior complexidade, como reforma geral dos banheiros, fechamento da quadra esportiva, revisão geral da elétrica e hidráulica, troca de portões e acessibilidade em toda escola.

O secretário de Relações Institucionais de Canoas, Airton Souza, destaca que as obras na EMEF Pernambuco seguem em ritmo acelerado. “Queremos aprontar praticamente 100% do que está previsto nos próximos dias”, explica.

No total, as últimas três edições do Prefeitura Mais Perto totalizaram 40 mil atendimentos e mais de 25 mil consultas médicas e odontológicas. Além disso, o investimento em melhorias nas escolas municipais Carlos Drummond de Andrade, Thiago Würth e Nelson Paim Terra passa dos R$ 500 mil.