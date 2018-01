R$ 243 mil para construção de equipamentos esportivos ao ar livre

A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) de Canoas afirma que irá construir, no primeiro semestre de 2018, oito novos espaços para a prática de esporte ao livre na cidade. Serão duas academias, com 11 aparelhos de ferro, e seis playgrounds, com sete equipamentos em madeira autoclave, com 20 anos de garantia.

O investimento será de R$ 243 mil, valor destinado pelo deputado federal João Derly através de emenda parlamentar, mais contrapartida de 1% da Prefeitura, totalizando R$ 246.250,00.

Confira a localização dos equipamentos:

Academias ao ar livre –

Vala coberta Irineu de Carvalho Braga – entre as ruas Machadinho e Boa Saúde;

Loteamento Prata – Rua Alan Kardec – em frente a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Idara Rocha.

Playgrounds –

Praça Residencial Porto Belo – entre as ruas Apolinário de Souza, Marta Pugin e Albertina Lemos, Vila Cerne;

Praça Campo da Boa Vontade – rua Alegrete com avenida Fernando Ferrari, Niterói;

Praça Biriri – rua Capão da Canoa, Estância Velha;

Praça dos Girassóis – rua das Abelhas, Libélola, Olaria;

Praça Hangar Cultural – estrada do Nazário, 3150, Guajuviras

