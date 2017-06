Rádio Pachola representa torcedor gremista com humor e informação

Marcelo Grisa

Canoas não só tem uma rádio de torcedor para chamar de sua, como também ela é uma potência. A Rádio Pachola (https://www.facebook.com/radiopachola), comandada hoje por Gabriel Lauxen, Juliano Britto e Mário Godoy, tem cerca de 60 mil curtidas no Facebook. É o maior canal não-oficial do Grêmio Football Porto Alegrense. Suas postagens chegam a quase dois milhões de pessoas por mês, e cada transmissão de jogo do time é acompanhada por mais de 2.500 pessoas simultaneamente. São a maior rádio web do segmento no Estado.

A fama e o penta

A relação com o clube é a melhor possível. Graças à cobertura dos jogos que levaram o Grêmio ao pentacampeonato da Copa do Brasil em 2016, eles são considerados a rádio mais pé-quente para o time. “Hoje em dia a gente chega lá na Arena e as pessoas chamam a gente pra tirar foto, dar autógrafo. Isso é muito doido”, admite o locutor Juliano.

Tudo aconteceu muito rápido. A ideia inicial, no começo de 2015, era abrir uma rádio comunitária, que falasse dos problemas de Canoas, mas a história não foi para frente. Os amigos então começaram, no final do primeiro semestre de 2015, a página Grêmio Pachola na rede social. O foco seria a produção de memes e a publicação de análises e comentários em áudio. Mais tarde as duas ideias se juntaram, e já em agosto do mesmo ano os amigos já faziam transmissões e conseguiam cabines de imprensa para narrar jogos do Grêmio ao vivo para o Facebook.

Rádio também torcedora

Apesar de tudo, a experiência com a Pachola não chega a ser uma surpresa para Mário Godoy, que comanda a logística de divulgação e comércio na agora empresa Rádio Pachola. “Na Internet é assim: ou tu cresce muito rápido, ou tu não cresce. Não tem meio-termo”, explica.

Diferente das rádios no dial dos aparelhos, a Pachola atende os torcedores muito mais de perto. São constantes as aparições de jogadores do tricolor gaúcho, e até os vídeos enviados por eles para demonstrar o apoio ao torcedor que acompanha a rádio online. “Nós entendemos que isso é o mais importante, porque nós somos torcedores também. Nosso sucesso também se deve ao atual sucesso do Grêmio, e os veículos tradicionais não têm o costume de ter esse diálogo aberto”, argumenta Mário.

Começando no quarto de Gabriel, a equipe, que conta também com o plantão de Daison Sant’Anna e do repórter Rafael Kehl, a estrutura se profissionalizou. Hoje localizados na Rua Saldanha da Gama, no bairro Harmonia, os sócios constituíram empresa, vendem produtos em sua loja virtual, buscam cada vez mais novos patrocinadores, montaram um pequeno bar e querem ir mais longe na produção de conteúdo.

Canoas forte na Internet

Tudo isso sem sair de Canoas. “Já falaram para sairmos daqui, termos sede em Porto Alegre… Mas no que depender da gente, queremos que esta cidade seja um pólo de negócios na Internet”, diz Gabriel, responsável pela edição e revisão dos posts nas redes sociais da Pachola.

Eles não são os únicos. Como O Timoneiro apontou em matéria publicada em janeiro, há páginas de Facebook canoenses ainda maiores em desenvolvimento. Somente a Canoas Mil Grau, que à época daquele texto chegava a 100 mil curtidas, hoje tem cerca de 135 mil pessoas acompanhando o conteúdo de vídeos e memes falando sobre as virtudes, curiosidades e problemas da cidade.

Negócios por Amor

Dentre os itens que estão na sede da Pachola, além dos equipamentos de transmissão em áudio e vídeo para o Facebook, estão placas do antigo Estádio Olímpico, além de fotos de formações lendárias na história do Grêmio desde sua fundação, em 1903. “Nosso maior sonho é viver desse projeto, por amor ao time e ao que fazemos”, aponta Mário Godoy. A crise financeira que o Brasil atravessa desde meados de 2015 atrapalha, mas não impede a continuidade do trabalho. “Já tivemos 14 anunciantes. Hoje, só três, mas o negócio pelo menos se paga.”