Rádio Real passa por revitalização com foco no empreendedorismo popular

Marcelo Grisa

Há 57 anos, em Canoas, uma emissora aparece antes de todas as outras no espectro do dial. A Rádio Real, desde 21 de junho de 1960 no 540 AM, quer ser, mais uma vez, referência para todos os canoenses. Quem afirma isso é Wagner Andrade, diretor executivo da Real desde fevereiro deste ano. “A gente não quer só a audiência, ou receber do nosso anunciante. A gente quer dar algo para a cidade. Por isso o nosso slogan é ‘A rádio que pensa em você.’ Por isso que o site é o pensereal.com”, argumenta.

Apesar do que se fala do momento atual da economia, Wagner Andrade acredita que é possível crescer, principalmente se houver planejamento e cuidado para dar cada novo passo. “Quando assumimos, era um momento difícil. Todo dia a gente tem que matar um leão. É um trabalho lento, mas consistente, fazendo o que a concorrência não faz.”

Wagner vai além, e diz que o que existe hoje no Brasil não é crise, e sim uma falta de vontade do empresariado nacional de investir no país. Segundo o comunicador, é necessário que o pequeno empresário invista. “Quando tu entra em um shopping e ele está lotado, as pessoas comprando… Que crise é essa?”

Radiofonia empreendedora

O projeto atual tem um foco no empreendedorismo de Canoas e da Região Metropolitana. De acordo com o diretor, a atual equipe comercial tem a missão não somente de receber novos clientes. A missão da Rádio Real torna-se também assessorar no sentido de ajudar as pequenas empresas locais a melhor venderem seus produtos.

A Real quer ir além no sentido de orientar quem quer começar o seu negócio em Canoas. Um dos próximos programas a entrarem na grade da emissora é o Espaço Empreendedor. O objetivo é levar informações sobre empreendedorismo de forma a fomentar a atividade empresarial na cidade. Tudo usando a linguagem mais acessível possível. “As pessoas acham que abrir uma empresa é um bicho de sete cabeças, mas não é”, aponta Wagner Andrade.

A diretoria quer que as ideias sejam colocadas em prática na cidade, e que seu conteúdo possa ensinar as pessoas a não somente buscar um emprego, mas também seu próprio negócio, ao contrário do que Wagner afirma ser o comportamento da mídia em relação à carreira profissional. “[A mídia] coloca uma viseira de cavalo nas pessoas, as pessoas têm que baixar a cabeça e estudar, fazer uma faculdade e um estágio, e só assim serão felizes. Mas como que por exemplo um médico vai captar pacientes? Como é que tu vai atuar? Como vai divulgar?”

O noticiário econômico de muitos veículos consagrados fala sobre investimentos em fundos de renda e negócios imobiliários, por exemplo. “O público com maior poder aquisitivo não precisa disso. Estes podem pagar alguém para cuidar de suas ações na bolsa de valores ou contratar um consultor”, afirma o diretor.

Música para todos os públicos

Quanto à programação musical, a Real aposta em uma manutenção do clássico sem deixar de fora as novidades. “No começo da tarde, a programação é mais jovem. Toca Anitta, toca de tudo. Mas chega à noite, com o Love Night, a gente tem clássicas nacionais e internacionais. Pela manhã, pra dona de casa, um sertanejo mais antigo, como Zezé de Camargo e Luciano”, exemplifica Wagner.

O canal está sempre aberto com o público da Rádio Real através da página no Facebook (https://www.facebook.com/radiorealdecanoas540am), no Twitter (https://twitter.com/radiorealcanoas), no telefone 3031-3214 e pelo Whatsapp 99575-6425.