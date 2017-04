Ranolfo Vieira Junior é eleito presidente da ASGMUSP

O delegado Ranolfo Vieira Junior, secretário de Segurança Pública de Canoas, será o presidente da Associação dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (ASGMUSP) no período 2017-2018. As eleições da nova diretoria da entidade ocorreram em 26 de abril, na Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal).

Como prioridades da gestão, Ranolfo citou a ampliação e o aperfeiçoamento do consórcio intermunicipal de guardas municipais, visando a maior integração dos efetivos em ações conjuntas de formação e atuação. Outra bandeira será política, na negociação de emendas parlamentares que favoreçam a área de segurança no estado.

Ranolfo destacou ainda o papel da associação como mediadora das questões municipais de segurança com todos os órgãos competentes. Segundo ele, a entidade terá papel ativo nos assuntos referentes ao Sistema de Segurança Integrado com Municípios do Rio Grande do Sul (SIM/RS), lançado em abril pelo Governo do Estado.

O presidente da ASGMUSP ocupa uma cadeira no Gabinete de Gestão Integrada Estadual (GGI-E), colegiado que opera para identificados principais fatos que influem na criminalidade e violência no estado, com a finalidade de propor soluções.

Diretoria ASGMUSP (Gestão 2017-2018) Presidente Delegado Ranolfo Vieira Junior Secretário de Segurança Pública de Canoas Vice-presidente André da Silva Brito Secretário para Assuntos da Segurança Pública de Gravataí 1º Secretário Roberto Damasceno Rodrigues Secretário de Segurança Pública de Esteio 2º Secretário Aldo Bruno Ferreira Secretário de Segurança Pública de Pelotas 1º Tesoureiro Coronel Marco Vinicius Aguirre Gouvêa Secretário de Segurança e Mobilidade de Cachoeirinha 2º Tesoureiro