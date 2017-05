Reconhecimento: Câmara realiza entrega do Prêmio Líder Comunitário 2017

A Câmara Municipal de Canoas realizou, nesta quinta-feira, 4, a entrega do Prêmio Líder Comunitário 2017. A solenidade homenageou 11 personalidades da cidade que se destacam pelo relevante trabalho realizado nas comunidades.

A trajetória pessoal e profissional dos homenageados foi comentada pelos vereadores em seus pronunciamentos. Os parlamentares exaltaram a dedicação dos líderes comunitários às causas sociais e o papel de porta-voz que cumprem nas comunidades carentes. Falaram em nome de suas bancadas, os vereadores: Cris Moraes (PV), Marcus Vinícius Machado – Quinho (PDT), Gilson Oliveira (PP), Alexandre Gonçalves (PPS), Paulinho de Odé (PT), César Augusto (PRB), José Carlos Patricio (PSD), Linck (PMDB), Aloisio Bamberg (PCdoB), Betinho (PTB) e Canhoto (SD).

Participaram do Grande Expediente, o assessor de Governo do Gabinete do Prefeito, Guido Bamberg, representando o Executivo, e o vereador de Porto Alegre, Moisés Barboza.

Os homenageados de 2017

Ademar de Lima Meyer – indicação da bancada do PP: Iniciou seus trabalhos na Igreja auxiliando nos bastidores dos eventos da Assembleia de Deus de Canoas, em 2007. No ano de 2011, foi nomeado Pastor da Assembleia de Deus de Canoas e superintendente da União da Mocidade e do Grupo de Adolescentes da Assembleia de Deus de Canoas (UMADC/GAADC), onde desenvolve seu trabalho até hoje.

Ana Claudia de Assis – indicação da bancada do PCdoB: Atua no movimento comunitário desde 1999. Primeira presidente da Associação de Moradores do Residencial Porto Belo, onde atua, juntamente com os demais moradores, para atender as necessidades do local e das comunidades vizinhas.

Anápio Goulart de Oliveira – indicação da bancada do PDT: Natural de Cachoeira do Sul, teve inúmeras experiências profissionais como engraxate, jornaleiro, quitandeiro, comerciário e metalúrgico, função em que se aposentou. Veio para Canoas aos 19 anos, morando no bairro Mato Grande, onde começou a desempenhar o papel de líder comunitário. Envolveu-se na ocupação do Guajuviras, bairro em que vive até hoje.

Bruna Freitas dos Santos – indicação da bancada do PV: Fundadora do Projeto Adote um vira-lata RS, criado em 2014, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre assuntos relacionados aos animais, como castração, abandono, maus tratos e bem-estar animal. A entidade também promove ações para arrecadar verba para castração de animais de rua, entre eles o Troco Solidário e brechós.

Cesin Cafruni – indicação da bancada do PSD: Nascido em 14/06/1946 na Volta do João Grande, atual bairro Rio Branco, foi presidente por duas vezes do Grêmio Estudantil da Escola Rondon, onde participou da campanha para angariar tijolos em prol da construção da ala nova da instituição. Como presidente do Grêmio e junto à direção, acolheu dentro da escola os desabrigados do bairro Mathias Velho.

Claudeci José Silva dos Santos – indicação da bancada do PPS: Morador de Canoas desde a infância, fez parte da Diretoria do Clube Estância Velha. Realiza há mais de cinco anos comemoração no Dia das Crianças no Loteamento São João, onde preside a associação do bairro, denominada Associação Beneficente Cultural Morada das Corujas.

José Mauro dos Santos – indicação da bancada do PTB: Participou da organização da Vila Santo Operário e das reivindicações de melhorias de infraestrutura do local. Em 2000, como presidente da Associação de Moradores, deu início à legalização dos terrenos, em parceria com o Serviço de Assistência Jurídica Gratuita da Ulbra (Sajulbra). Foi um dos fundadores da Creche Vó Maria, em 1981, tendo assumido a presidência da instituição no ano de 1991.

Leocádia Clara Gluszczak Arnecke – indicação da bancada do SD: Moradora do bairro Rio Branco, funcionária pública federal aposentada. Desenvolve atividades voltadas ao trabalho comunitário e social na Paróquia Santo Antônio e no CONSECOM. Com atuação voltada ao desenvolvimento humano e social e à inclusão de crianças e adolescentes, é conselheira fiscal e voluntária na Mãos Dadas.

Marcia Marlene Domingos de Freitas – indicação da bancada do PMDB: Nascida e criada na cidade de Candelária, mudou-se aos 18 anos para Porto Alegre. Já morando em Canoas, começou a frequentar a comunidade evangélica Assembleia de Deus, quando sua filha completou um ano de idade. A partir daí, iniciou sua própria produção de salgados caseiros para converter a renda e auxiliar famílias necessitadas, juntamente com a arrecadação e distribuição de roupas e calçados.

Rosângela Cavalheiro Nascimento de Camargo – indicação da bancada do PT: Nascida em Cruz Alta, em 11/12/1964, mora em Canoas desde 1982. Líder e responsável pelo Centro Espírita de Umbanda Pai Xangô das Pedreiras, em atividade desde 23/10/1990. Ocupa o cargo de coordenadora geral da Uniaxés e realiza há 17 anos um trabalho com crianças e famílias da comunidade.

Solange Oliveira Fagundes – indicação da bancada do PRB: Desenvolve trabalho na comunidade do bairro Guajuviras. Atuante em projetos comunitários, presta auxílio a pessoas por meio de ações sociais voltadas à qualidade de vida.