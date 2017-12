Recurso federal ajuda no combate aos alagamentos na cidade

O bairro Rio Branco, um dos mais atingidos com as precipitações deste ano, está recebendo, de acordo com a prefeitura, reparos nos canais de microdrenagem, a fim de minimizar os impactos de possíveis temporais.

A execução do serviço ocorre graças ao recurso oriundo do Governo Federal, referente ao decreto de Situação de Emergência, solicitado pela Prefeitura ainda em junho. A Secretaria Municipal de Obras (SMO), juntamente com a Secretaria Municipal de Projetos Especiais, Captação e Inovação (SMPECI) e com a Defesa Civil de Canoas, elaborou um projeto com diferentes metas, tendo como objetivo a realização de obras nos sistemas de macro e microdrenagem de toda a cidade.

As próximas metas, segundo a atual gestão, serão a desobstrução do canal de macrodrenagem e recomposição do talude do Arroio Araçá, além da reconstrução de bueiros na avenida Antônio Frederico Ozanam, no bairro Brigadeira. As demais ainda estão em fase de análise. “Estamos em permanente busca por recursos federais para a execução destas importantes obras. O objetivo é a prevenção das consequências causadas pelos desastres naturais, diminuindo assim os transtornos à comunidade canoense”, destaca o secretário da SMPECI, Dirceu Franciscon. A prefeitura afirma que mais de R$ 187 mil serão investidos nestas primeiras ações.