Rede apresenta queixa-crime contra Michel Temer por nomeação de Moreira Franco

O deputado federal João Derly assumiu nesta sexta-feira, 3, a liderança da Rede Sustentabilidade na Câmara Federal. Sua primeira medida foi entrar com uma queixa crime contra o presidente da república Michel Temer (PMDB), devido à indicação de Moreira Franco como ministro da Secretaria Geral de Governo. Marlon Reis, idealizador da lei da Ficha Limpa, é o advogado da Rede neste processo.

O embasamento legal da queixa é o mesmo do caso em que a então Dilma Rousseff nomeou o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Assim como Lula, Moreira Franco é citado na Lava Jato. No entendimento da Rede, em ambos os casos as nomeações ocorreram para que os indicados ao ministério pudessem ter foro privilegiado.