Rede Asun anuncia seu maior empreendimento comercial

Monique Mendes

O primeiro supermercado Asun abriu as portas em 1975 na cidade de Quintão, litoral gaúcho. Desde lá, a empresa expandiu os negócios, buscou qualificação de seus profissionais e aprimorou os serviços. Atualmente, contabiliza 28 lojas espalhadas pelo Estado, entre elas 11 localizadas na região metropolitana e oito no Litoral Norte. A cidade de Canoas que já possui três lojas: uma no bairro Fátima, outra no bairro Niterói e uma no bairro Mathias Velho, e agora será também o local do maior empreendimento comercial da Rede Asun. Em entrevista para o jornal Timoneiro, o diretor da Rede, Antônio Ortiz, nos fala sobre o empreendimento que tem previsão de inauguração neste ano.

Timoneiro – O que podemos esperar deste novo Centro?

Antônio Ortiz – Este é o maior empreendimento da Rede Asun de Supermercado. Realmente é nossa maior cartada e estamos aprendendo com a grandiosidade da obra. Ela vai se diferenciar junto ao público consumidor. O Asun já é diferente no litoral e as pessoas já conhecem. Acredito que a empresa é simpática ao consumidor.

O empreendimento vai ter 24 lojas, um Supermercado como âncora, com 24 lojas de conveniência. Ele vai ter em torno de 160 pessoas trabalhando diretamente no supermercado e acreditamos que mais umas 50 pessoas trabalhando nas lojas. Teremos em torno de 200 pessoas trabalhando diretamente no empreendimento.

Timoneiro – Por que Canoas foi a cidade escolhida para ser o local do Asun Center?

Antônio Ortiz – Nós sempre tivemos o sonho de ir para Canoas e realizamos com a loja do bairro Fátima, Niterói e Mathias Velho. Canoas é fantástica, tem um poder aquisitivo maravilhoso e espaço para outros empreendimentos, mesmo com a proximidade do novo shopping. Ainda tem espaço para uma nova operação do jeito que estamos fazendo, voltada para quem tem pressa e não quer perder tempo. Para quem quer entrar num lugar e sair com rapidez. Estamos apostando na praticidade, no conforto da pessoa de entrar, comprar, sair com rapidez e ter o resto do tempo para usufruir das coisas delas.

Timoneiro – Qual o diferencial da Rede Asun?

Antônio Ortiz – A gente não tenta fazer preços diferenciados e qualidade diferenciada para uma determinada estação. Mantemos a qualidade, o atender bem todas as pessoas e os ótimos preços durante o ano todo. Por isso que acredito que Rede Asun de Supermercados é uma rede que tem boa penetração em todas as camadas sociais. Somos uma empresa que não é gananciosa. Participamos da comunidade muito ativamente e ajudamos muita gente com ações sociais. Estamos sempre juntos e inseridos na comunidade.