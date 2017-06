Rede Asun completa cinco anos em Canoas

Monique Mendes

No dia 6 de julho de 2012, foi inaugurada a loja Asun Fátima, pioneira da rede na cidade de Canoas. A loja foi uma aposta da empresa para atuar no município, após os inúmeros pedidos de clientes. Depois de pesquisas feitas e parcerias que deram certo, a administração chegou ao local que ela está instalada até hoje, na Rua Cairú, 1880, no bairro Fátima. “ Tudo era novo aqui, a loja foi feita pensada no bem-estar dos nossos clientes. Foi uma satisfação imensa ter acompanhado tudo desde o início,” lembra com orgulho o gerente, Renato Ferreira.

Há dez anos trabalhando na empresa, Ferreira recorda do acolhimento que tiveram da comunidade desde a inauguração. “Os clientes vêm de tudo que é lugar, nos acolheram aqui, eles se sentem bem com a gente desde que abrimos as portas,” diz.

O espírito de família e a preocupação com o crescimento e bem-estar de todos é outra marca importante carregada pela empresa. Antes de assumir a gerência da loja no bairro Fátima, Ferreira passou por vários cargos dentro da empresa. Começou como conferente no ano de 2008. Ele também foi chefe de loja, subgerente, gerente trainee até que chegou a gerencia. “A empresa se preocupa com o funcionário e possibilita o crescimento aqui dentro. Sempre que abrem vagas, são os funcionários que trabalham aqui os primeiros a terem a oportunidade,” comenta.

Desafios diários

No cenário atual onde o mercado é concorrido e dinâmico, o Asun se destaca pelo atendimento. “Produtos a gente tem, quase todos tem, mas um atendimento personalizado e o acolhimento, nem todos oferecem. Cliente não é mercadoria, é nosso bem mais precioso”, afirma Ferreira, que ainda diz: “aqui nosso chefe é nosso cliente.”

Os funcionários encaram de frente os desafios que são pertinentes ao seu setor. Eles mantém diariamente a loja limpa, organizada e os produtos frescos. Para Ferreira, o crescimento da empresa está relacionado a forma que a rede se posiciona no mercado e a cultura que já está absorvida por todos. “Sou gerente, mas sou também psicólogo, pai, irmão, colega, aqui todos se ajudam e crescem juntos”.

Para comemorar a data do aniversário de cinco anos, eles vão preparar um café da manhã com variedade de salgados e bolo para os clientes que circularem pela loja, nos dias 7 e 8 de julho, das 8 às 11 horas. “Ficaremos felizes com a presença de todos que nos ajudaram a construir nossa história no bairro Fátima, aqui somos mais que uma empresa, somos uma família”, conclui Ferreira.

Rede Asun

A Rede Asun de Supermercados conta atualmente com 20 lojas espalhadas pelas cidades de Porto Alegre, grande Porto Alegre e Litoral. Faz parte da rede, a bandeira de Atacado Leve Mais, com mais seis lojas. São mais de duas mil e quinhentas pessoas trabalhando na empresa, que se preocupa com o atendimento e dedicação necessários para atender os clientes. A rede Asun tem como objetivo prezar pelo ser humano e pela qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho, pois acreditam que as pessoas são muito mais que colaboradores, são uma família.

A empresa possui ainda um Centro de Distribuição e um Centro Administrativo, onde concentram-se a área comercial, financeira e administrativa da empresa, além de toda a parte logística da organização.

O Asun conta com as bandeiras (Asun Supermercados, Atacado Leve Mais e loja Festlar), totalizando 27 filiais espalhadas pelas cidades de Porto Alegre, grande Porto Alegre e Litoral.