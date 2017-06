Rede Canoas/RS promove palestras em comemoração ao mês do Meio Ambiente

A Rede Canoas/RS promove uma série de palestras em comemoração ao mês do Meio Ambiente. O evento será realizado no sábado, 3 de junho, na Associação Amigos do Parque Residencial Igara (Assapri), na Rua Cambarás, s/nº, praça Paulo Leopoldina Ramos da Cunha.

As palestras com o Biólogo Mauro Proensa e com o Engenheiro Elétrico Gustavo Imperatori ocorrem das 9h30min às 11h30min. Já no outro sábado, 10 de junho, ocorrem novas palestras na Associação Loteamento São João – Olaria, na Rua Santa Mônica, 91, das 14h30min às 16 horas. As palestras serão ministradas pelo Técnico Ambiental Martin e pelo Engenheiro Elétrico Gustavo Imperatori.