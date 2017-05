Rede elétrica de Canoas recebe investimento de R$ 20 milhões

Nesta quarta-feira, 24 de maio, a RGE Sul, distribuidora do Grupo CPFL, deu início ao plano de ação para modernizar a rede elétrica de Canoas. Ao longo deste ano serão trocados 1.600 postes de madeira por concreto e substituídos fios comuns por cabos multiplexados e protegidos. Também serão trocados outros equipamentos, como conexões, isoladores e transformadores. O total de investimento projetado para 2017 é de R$ 20 milhões, e faz parte do montante de mais de R$ 100 milhões investidos nos últimos cinco anos.

As modernizações vão beneficiar cerca de 30 mil clientes, sendo a maioria nos bairros Harmonia, Cinco Colônias, Rio Branco e Fátima. Atualmente Canoas é o segundo município com maior quantidade de postes de concreto, contabilizando 69%. Os postes de concreto são mais resistentes às intempéries e se adaptam melhor ao padrão climático do Estado.

“Essas melhorias proporcionam maior qualidade, flexibilidade e confiabilidade na distribuição de cargas e atendimento à demanda da cidade”, completa o presidente da RGE Sul, José Carlos Tadiello. Durante a execução das obras, que envolve mais de 50 profissionais em tempo integral, haverá a necessidade de desligamentos pontuais da rede.

Alinhado ao Plano Estratégico do Grupo CPFL, os investimentos da concessionária, até 2019, alcançarão a marca de R$ 1 bilhão. Somente nos últimos dois anos a companhia aplicou R$ 539 milhões em obras de manutenção e expansão da rede. Até o final deste ano uma série de obras será concluída e a qualidade no fornecimento de energia será ainda mais perceptível para os 1,3 milhão de clientes da distribuidora presente em 118 municípios gaúchos.