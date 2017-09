Redutor Eletrônico de Velocidade é instalado em Nova Santa Rita

A prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Simon Ferretti, acompanhada do secretário Rodrigo Battistella estiveram, na manhã desta terça-feira,12, às margens da BR-386, no trevo de acesso à cidade,acompanhando as obras de instalação do redutor de velocidade na rótula de acesso ao Centro de Nova Santa Rita. A prefeita recebeu a confirmação do DNIT de que as obras de instalação do equipamento começariam hoje.

No dia 29 de agosto, a prefeita e o secretário estiveram reunidos com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do RS, João Francisco de Oliveira cobrando a urgência na instalação do equipamento devido ao elevado número de acidentes no trevo de acesso e o alto fluxo de veículos na BR 386. Segundo a prefeita, essa é uma conquista para a comunidade e aponta que inúmeras reuniões foram realizadas com órgãos federais para resolver a situação.