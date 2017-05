Região do Capão do Corvo ganha câmera de monitoramento

Através de uma parceria público-privada, Canoas agora conta com mais uma câmera de monitoramento em uma importante área de circulação do município. Instalada na rótula da Rua Farroupilha com a Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, próximo ao parque Getúlio Vargas, a câmera em definição Full HD, com 360° de rotação, foi doada pela empresa Multiplan, administradora do futuro ParkShoppingCanoas. O novo equipamento irá reforçar a segurança de quem circula pela região. Canoas possui um total de 187 câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade.

“Este é mais um importante incremento no nosso Sistema de Monitoramento. É de grande relevância pela oferta de imagens em alta definição em um local de bastante movimentação na cidade e, com a inauguração do shopping, se fará ainda mais fundamental”, destaca o secretário de Segurança Pública e Cidadania, Ranolfo Vieira Júnior.

Nesta região onde foi instalada, a nova câmera auxiliará no combate a furtos de veículos (quando o carro é levado) e a furtos em veículos (quando, por exemplo, o rádio ou um acessório é retirado), principalmente em dias de eventos de maior circulação de pessoas. Os gastos com a instalação do equipamento foram custeados integralmente pela administradora do novo shopping, cabendo a Prefeitura, a partir de agora, a administração do monitoramento e as manutenções futuras.