Registro de imóveis tem novo registrador provisório

O Juiz Diretor do Foro de Canoas, Dr. Geraldo Anastácio Branderburski Júnior, revogou, no dia 29 de maio, a portaria n° 004 de 2012 que havia designado o Dr. Paulo Eduardo César como Registrador provisório do Cartório do Registro de Imóveis de Canoas. Na decisão, o Diretor do Foro também determinou que o cartório não tivesse expediente nos dia 29, 30 e 31 de maio, reabrindo no dia 1° de junho, para adequação do serviço pelo novo registrador provisório designado, Dr. Moyses Marcelo de Sillos.

O fechamento gerou repercussão, pois muitas pessoas que desejavam a prestação do serviço do Registro de Imóveis nos dias sem expediente reclamaram que se deslocaram de lugares distantes, com despesas, prazos para seus negócios e tiveram a frustração da impossibilidade de receber a prestação dos serviços que o Estado tem obrigação de prestar.