Rei da Barba marca presença no ParkShopping

O Rei da Barba, barbearia de luxo que nasceu em Curitiba, onde possui 3 unidades, e acabou de inaugurar uma unidade em Belo Horizonte, inaugura na próxima sexta-feira, 24, sua nova loja junto ao ParkShopping Canoas, sua primeira loja no Rio Grande do Sul.

Da abertura da primeira unidade à recém-inaugurada, a barbearia não parou de evoluir nos quesitos estilo e atrativos. Rede aberta de WiFi, app de Juuke para os clientes selecionarem o som do espaço, curadoria de acessórios e produtos de beleza masculinos e até uma disputada mesa de pinball chamam a atenção, comprovando que o tratar bem e o agradar está presente em todos os detalhes.

Serviços

Podologia:

– Unhas encravadas

– Calos

– Calosidades

– Correção de unhas (órtese)

– Fissuras

– Micoses

– Laserterapia

Barbearia:

– Corte:

– Corte infantil

– Barba completa e desenhada (toalha quente e navalha)

– Camuflagem – Tintura – Hidratação capilar Dia do Noivo – Pacote Ouro (cabelo + barba + retirada de pelos faciais + hidratação facial + manicure com spa das mãos + pedicure com spa dos pés + mix de massagem 1h30 + maquiagem + consumo no bar) – Duração: 05h30.

– Pacote Espadas (cabelo + barba + retirada de pelos faciais + hidratação facial + mão + pé + massagem relaxante 1h + maquiagem + consumo no bar) – Duração: 4h.

– Pacote Copas (cabelo + barba + hidratação facial + mão + massagem relaxante 1h + maquiagem + consumo no bar) – Duração: 3h30.

