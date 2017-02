Rei Momo recebe a chave da cidade

A cerimônia de entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Pedro Gregório, e às princesas, ocorreu na manhã de quarta-feira, 22, no saguão do Paço Municipal. Entregue pelo prefeito, Luiz Carlos Busato, a chave representa a abertura das festividades de Carnaval no município.

O secretário da Cultura, Mauri Grando, relembrou a forma como foi construído o novo modelo de Carnaval. No início de janeiro, foi criada uma comissão em que a comunidade carnavalesca e representantes da administração municipal sentaram juntos para debater a melhor forma de organizar as atividades.

Neste ano não ocorrerá o desfile competitivo de escolas de samba, e sim uma programação alternativa que culmina em um baile de Carnaval no dia 19 de março no Clube Tradição.

No ato, também estiveram presentes a vice-prefeita, Gisele Uequed, o presidente da Câmara dos Vereadores, Juares Hoy, a controladora-geral do município,Mari Mantelli, e a diretora da Igualdade Racial, Joana Tavares.